Mika Kallio verlängert seinen Vertrag bei KTM

Die Zusammenarbeit des österreichischen Motorrad-Herstellers KTM und des finnischen MotoGP-Piloten Mika Kallio als Testfahrer geht in eine weitere Saison. Er soll weiter an der Entwicklung des KTM RC16 mitwirken, gab das Team am Donnerstag bekannt. Der 35-Jährige hatte sich Mitte Juli am Sachsenring schwere Verletzungen im rechten Knie zugezogen.