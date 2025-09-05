F1-Klassiker in Monaco bleibt bis 2035 im Kalender

Der Große Preis von Monaco bleibt der Formel 1 bis 2035 erhalten!
Wie die Motorsport-Königsklasse am Freitag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem Traditionsrennen in den engen Straßen des Fürstentums vorzeitig um vier Jahre verlängert.
Bereits im vergangenen November war der wegen seiner oft mangelnden Spannung kritisierte Grand Prix um sechs Jahre bis 2031 bestätigt worden.
„...eine einzigartige Atmosphäre!“
„Es ist ein legendäres Rennen, das von allen Fahrern und Fans geliebt wird und dank seiner Lage im glamourösesten Fürstentum der Welt eine einzigartige Atmosphäre bietet“, sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.
Allerdings bietet der Stadtkurs praktisch keine Überholmöglichkeiten, ein zweiter Pflicht-Boxenstopp in diesem Jahr hatte die erhoffte Spannungssteigerung auch nicht gebracht.
