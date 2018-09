Schüler (8) geriet bei Haltestelle unter Bus

Mittwochmittag, 12.54 Uhr - an einer Bushaltestelle in Telfs warten viele Schüler auf den Bus, um schnell nach Hause zu kommen. So auch ein achtjähriger Bub aus dem Bezirk Innsbruck-Land. Das Gedränge an der Haltestelle ist offenbar groß, denn gerade als ein Schülerbus einfährt, rutscht der Bub laut Polizeibericht am Bordstein aus. Er stürzt und wird kurzzeitig unter dem hinteren beifahrerseitigen Reifen des Busses eingeklemmt.