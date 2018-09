Hochhaus beim Stadion wird nun doch gebaut!

Der A2Z-Tower wird gebaut! Er wird das höchste Haus in der Murmetropole sein - gemeinsam mit dem Elisabethhochhaus. In den „Wolkenkratzer“ wird ein Hotel einziehen: mit 202 Zimmern, 28 Apartments und einem großen Konferenzzentrum, das eine ganze Etage einnehmen wird. Betreiber ist die Amedia-Gruppe. Und auch am Grazer Flughafen wird ein neues Hotel entstehen.