„Der Doppelschlag kann SPÖ aus Depression helfen“

„Nein, das ist alles keinesfalls so negativ“, bewertet der Industrielle, der aktuell in Shanghai tätig ist, die momentane Situation der SPÖ. Im Telefonat mit der „Krone“ analysiert Androsch die Lage: „Das ist doch ein ehrenvoller Abgang für den Parteivorsitzenden. Und die SPÖ in die EU-Wahl zu führen, ist eine große und wichtige Aufgabe. Jetzt hat die Partei dafür einen bekannten und guten Spitzenkandidaten, Christian Kern kann damit viel gewinnen.“