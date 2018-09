Ronaldo muss in Valencia seinen Freund besiegen

Da hat sich Lim mit seiner Firma Mint Media 50 Prozent an Ronaldos Bildrechten gesichert, um die Marke CR7 auf dem asiatischen Markt zu etablieren. „Ich arbeite mit Peter, um meine Zukunft abzusichern“, erklärt der Weltfußballer. Aber dem nicht genug! Denn selbst Valencia macht mit Ronaldo Geschäfte. So lässt sich der Klub in den sozialen Medien von der Firma 7egend betreuen, welche seit 2017 dem Portugiesen gehört.