Heute Nacht heißt es Daumenhalten für Zurcaroh!

50-köpfige Gruppe erlebt Sommermärchen

Die rund 50-köpfige Gruppe erlebte ein Sommermärchen, das nunmehr seinen Höhepunkt findet. Zum letzten Mal soll dem US-amerikanischen TV-Publikum eine Show der Superlative geboten werden - und so vielleicht der ganz große Coup gelingen. Immerhin geht es um eine Million Dollar Preisgeld und eine eigene Show in Las Vegas. „Damit haben wir uns eigentlich noch gar nicht beschäftigt“, so 33-jährige Angestellte. Denn zuvor gilt es, sich gegen neun ebenso talentierte Konkurrenten, darunter Magier, Komiker, Sänger und Trapezkünstler, durchzusetzen.