Der ÖSV kassiert weiter am meisten Förderung

Seit Montag sind die neuen Summen für die Fördermittel-Vergabe in Österreichs Sport bekannt. 59 Fachverbände wurden über die ihnen zugedachten Summen informiert. In Zahlen erhält demnach der ÖSV wie bisher die klar höchste Summe, aktuell 2,48 Millionen Euro. Es folgen Handball (1.38 Mio. Euro), die Leichtathletik (1.35 Mio. Euro), Rodeln (1,32 Mio. Euro) sowie Segeln (1,27 Mio. Euro). Der Fußballbund (ÖFB) ist von dieser Förderung übrigens gesetzlich ausgenommen und erhält so geregelte 14,96 Mio. Euro. Am wenigsten erhalten Casting (32.347 Euro) und Squash (56.280).