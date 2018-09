Mit diesen Produkten wird Ihr Herbst „hygge“!

Das Wort „hygge“ hat es mittlerweile sogar schon in den Duden geschafft, den auch hierzulande möchten immer mehr Menschen leben wie die Dänen: Weniger Stress, mehr Zeit mit der Familie, mehr Genuss, weniger Reue. Man kann übrigens das ganze Jahr „hyggelig“ leben. Im Frühjahr dekoriert man das Zuhause mit frischen Blumen und genießt die ersten Sonnenstrahlen auf der Terrasse. Im Sommer wird gemeinsam gegrillt, Ausflüge an den See und in die Berge stehen auf dem Programm. Im Herbst verbringt man die Zeit in der Natur und entspannt bei gemütlichen Spieleabenden. Im Winter wird es dann richtig hyggelig: Mit Tee, Keksen und Kuschelsocken relaxt die Familie gemeinsam vor dem Ofen oder bei einem guten Film. Jeder kann „hygge“ leben - mit diesen Produkten bringen auch Sie dänische Gemütlichkeit in Ihr Leben!