Mann (30) schlug Mutter ins Gesicht: Verhaftet

Am Samstag gegen 13.45 Uhr kam es zwischen einem 30-jährigen Mann aus dem Bezirk Kufstein sowie dessen 52-jähriger Mutter an deren Arbeitsstelle in einem Geschäft im Stadtgebiet von Kufstein aus bisher unbekannter Ursache zu einer wörtlichen Auseinandersetzung. Dabei beschimpfte der Mann seine Mutter zuerst und schlug ihr schließlich mit der Hand ins Gesicht.