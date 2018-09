Slowenien: Regierung gegen geplante Murkraftwerke

„Fatale ökologische Auswirkungen“

Der slowenische Energiekonzern „Slowenische Draukraftwerke Maribor“ will auf einer Länge von etwa 50 Fluss-Kilometer acht Kraftwerke errichten. Bereits das erste geplante Kraftwerk Hrastje-Mota, nur wenige Kilometer nach Bad Radkersburg, hätte laut WWF fatale ökologische Auswirkungen, insbesondere für die Auenwälder, den Fischbestand sowie für den natürlichen Grundwasserkörper der Region: „Zu diesem Ergebnis kommt der entsprechende Umweltbericht von 2017. Zudem stellten zwei internationale Fluss-Experten in unabhängigen Gutachten fest, dass das Kraftwerk zu schweren ökologischen Schäden für die Fluss- und Auengebiete in den Nachbarländern Österreich, Kroatien und Ungarn führen würde.“