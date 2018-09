Skandal! Argentinien-Stars als Schmuggler entlarvt

Diese Heimkehr haben sich die Superstars des zweifachen Weltmeisters wohl anders vorgestellt. Denn nach den beiden Testspielen in den USA (0:0 gegen Kolumbien und 3:0 gegen Guatemala) staunten Dybala und Co. am Flughafen von Bueonos Aires nicht schlecht, als sie plötzlich von den Zollbeamten kontrolliert wurden. Insgesamt elf Kisten des Nationalteams wurden gefilzt. Und siehe da: Darin verbargen sich unangemeldete Waren im Wert von rund 25.000 Euro.