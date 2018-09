Vettel: „Die anderen können mir nichts anhaben!“

„Mein größter Gegner bin ich selbst“, verkündete der Deutsche am Donnerstagabend in der Abendschwüle von Singapur. Seinen Optimismus begründete der Vierfach-Champion vor allem mit der Stärke seines Autos. „Wenn ich etwas in der Hand habe, mit dem ich spielen kann, dann mache ich mir um andere keine Sorgen“, sagte Vettel.