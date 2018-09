Durch warme Temperaturen: Der Wald im Klimawandel

„Krone“:Hängt das Phänomen Borkenkäfer mit der Klimaerwärmung zusammen?

Wohlmacher: Ja, je mehr Tage im Jahr über 20 Grad wir haben, desto schneller vermehrt sich der Käfer. Er fühlt sich in der Wärme wohl. In Tieflagen muss man in einem so warmen Jahr wie heuer mit drei bis vier Generationen an Käfern rechnen.