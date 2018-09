Video: Bergsturz löst Flutwelle auf Zakynthos aus

Dramatische Szenen auf der griechischen Ferieninsel Zakynthos: Ein Bergsturz hat am beliebten Strand von Navagio, auch als Schmugglerbucht bekannt, am Donnerstag eine Flutwelle verursacht (siehe Video oben). Dabei kenterten mindestens drei Ausflugsboote mit Dutzenden Urlaubern an Bord. Eine Tschechin wurde schwer verletzt, mehrere weitere Menschen erlitten leichtere Verletzungen. Ein Amateur-Video zeigt jene Momente, als sich an einer steilen Felswand der idyllischen Bucht plötzlich eine gewaltige Steinplatte löst und ins Meer stürzt.