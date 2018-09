Puelacher: „Marcel ändert sich gar nicht!“

Irgendwie passend: Der Beste der (Ski-)Welt ganz oben auf der Welt. Und dass da DER absolute Ausnahmekönner am Mittwochfrüh auf über 3000 Meter Seehöhe seine Riesentorlauf-Schwünge in den Schnee des Pitztaler Gletschers zog, stand außer Zweifel: „Sagenhaft, was der da abliefert. Er fährt am Limit und scheidet nie aus. Eine Präzision, die unglaublich ist. Und ob er Jung-Ehemann ist und Jung-Papa wird, da wird sich nichts ändern“, schwärmte Herrenchef Andi Puelacher.