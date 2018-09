Ehepaar in Ägypten-Hotel starb an E-coli-Bakterien

Ende August war das ältere britische Ehepaar während seines Aufenthalts im Hotel Steigenberger Aqua Magic in Hurghada gestorben. Der Reiseveranstalter Thomas Cook hatte vor einer Woche bei einer Untersuchung in der Fünf-Sterne-Anlage am Roten Meer „einen hohen Anteil an E-coli- und Staphylokokken-Bakterien festgestellt“. Dies sei wahrscheinlich der Grund für Erkrankungen in dem Hotel, hatte das Unternehmen mitgeteilt.