Innsbrucker Krebszentrum öffnet seine Pforten

Doch nicht nur Disziplinen-Grenzen will man künftig in und mit den neuen Räumlichkeiten überwinden, sondern auch die Forschung vorantreiben. Der Rektor der Medizinischen Universität Innsbruck, Wolfgang Fleischhacker, sieht in dieser Hinsicht den „universitären Aspekt gut untergebracht“ und gar schon ein Stück seiner „idealen Welt“ im CCCI verwickelt. In ebendieser seien Forschung und Versorgung eng vernetzt. Die Patienten würden von den Wissenschaftern profitieren und umgekehrt, so Fleischhacker.