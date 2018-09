Jetzt Strafanzeige vor Grünen-Wahl in Wien

Durch den neuen Wahlmodus der Grünen können auch Nicht-Mitglieder ihre Stimme für den künftigen grünen Spitzenkandidaten abgeben. Brisant: Auch der Heumarkt-Investor Tojner entscheidet mit, wer die Führung der Ökopartei übernimmt. Es könnten sich auch andere Personen aus dem Umfeld des Investors registriert haben. So will der Unternehmer möglicherweis verhindern, dass sein Mega-Projekt - so wie vom Kandidaten David Ellensohn geplant - niedriger ausfällt als vom Investor gewollt. Der Grüne will den Turm am Heumarkt um ein Drittel der Höhe kürzen.