2 illegale Einwanderer in Sattelaufleger entdeckt

In Serbien an Bord gegangen

Auf dem Sattelaufleger wurden von der serbischen Polizei unter der Ladung zwei Afghanen gefunden und der Aufleger neu verplombt.Ein unbekannter Schlepper hat vermutlich in Serbien, während einer Lenkpause vier Afghanen im Aufleger versteckt, damit sie illegal Richtung Deutschland bzw. EU transportiert werden. Die beiden in Suben entdeckten Afghanen wurden in die Supportstelle Polizeianhaltezentrum Wels überstellt.