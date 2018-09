Projekt für sichere Flugrouten im Katastrophenfall

Das soll in Zukunft so nicht mehr passieren. Dafür wurde das 7,5 Millionen schwere Forschungsprojekt „EUnadics-AV“ gegründet, an dem 21 Institutionen aus zwölf Ländern beteiligt sind. Geleitet von der Wetterdienststelle ZAMG sind federführend auch das Bundesheer in Salzburg und die Universität beteiligt.