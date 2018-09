Deutsche Olympiasiegerin Vogel querschnittsgelähmt

Beim Training auf einer Betonbahn in Cottbus war Vogel am 26. Juni bei einer Geschwindigkeit von rund 60 Kilometern pro Stunde mit einem Nachwuchsfahrer aus den Niederlanden kollidiert. Mehrere Wochen musste sie in einer Berliner Klinik auf der Intensivstation verbringen und mehrmals an der Wirbelsäule operiert werden. Nun wurden aber doch die schlimmsten Befürchtungen traurige Realität. Die elfmalige Weltmeisterin bleibt ihr Leben lang an den Rollstuhl gefesselt.