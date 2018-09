Kein Bus: Schicksalstag für Mühlviertler Schüler

2016 und 2017 gab es auch in anderen Regionen Ärger

Zu Schulanfang hat es zuletzt auch anderswo Wirbel gegeben. Wie berichtet, hat das Finanzamt 2017 im Raum Kirchham-Vorchdorf Doppelgleisigkeiten beseitigt: Schüler haben keinen Schulbus mehr, müssen auf Linienbusse und die Lokalbahn ausweichen, was Eltern in Rage brachte. „Die Lage hat sich beruhigt. Vor allem gibt es nun mit der Traunseetram einen 30-Minuten-Takt, der die Fahrzeit verkürzt“, weiß Kirchhams Ortschef Hans Kronberger. Und 2016 protestierten Eltern rund um Schwanenstadt, weil ihre Knirpse nach einer Schulbus-Streichung auf Linienbusse umsteigen und dafür die stark befahrene B 1 queren hätten müssen. Das wurde am Ende wieder rückgängig gemacht.