EuroMillionen: Österreicher gewinnt 45,4 Mio. Euro

Der aus dem Mostviertel stammende Teilnehmer hatte bei der Ziehung am Dienstag als Einziger die „5 plus 2 Richtigen“ und erhält dafür exakt 45.447.459,00 Euro, wie die Österreichischen Lotterien am späten Abend mitteilten. Bei der Ziehung am 4. September seien demnach folgende Gewinnzahlen gezogen worden: 05, 14, 28, 30, 47 Sternenkreis: 4, 11