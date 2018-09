SPÖ-Politikerin Heisz macht Partei lächerlich

Mit einer Presseaussendung hat die Innsbrucker SPÖ-GR Irene Heisz am Dienstag für einen gewaltigen Wirbel in der Partei gesorgt. In einer Pressemeldung, die ihr von der Partei quasi verboten wurde, ist sie SPÖ-Parteivize LA Georg Dornauer in den Rücken gefallen - und hat die „Neue SPÖ Tirol“ völlig lächerlich gemacht. Für Parteichefin Elisabeth Blanik sind abweichende Meinungen nicht außergewöhnlich!