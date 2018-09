Bizarr: Saudi-Arabien will Katar zur Insel machen

Im Jahr 2016 hat Saudi-Arabien ja gemeinsam mit einigen von Riad abhängigen Staaten wie Ägypten oder Bahrain einen bis heute gültigen Boykott über Katar verhängt. Die offizielle Begründung lautete, dass die Katarer terroristische Gruppen unterstützen. Ein fadenscheiniges Argument, da auch die Saudis nicht davor zurückschrecken, ähnliche Gruppen zu finanzieren, wenn es ihnen gerade in den Kram passt. Die wahren Gründe liegen wohl in den guten Kontakten, die Katar zum Saudi-Erzfeind Iran hat (die beiden Länder teilen sich ein Gasfeld), sowie in alten Familienfehden.