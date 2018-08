Brücke möglicherweise wegen Seilriss eingestürzt

Studie wies bereits 2017 auf Schwächen an den Seilen hin

Die Zeitung „La Repubblica“ schrieb am Freitag, dass eine Studie des Polytechnikums Mailand schon 2017 Schwächen an den Seilen aufgezeigt habe. Die Zeitung zitierte außerdem Augenzeugen des Unglücks, die gesehen hätten, wie die Spannseile nachgaben. „Ich war am Steuer meines Autos und habe gesehen, wie die Seile an der Seite nachgaben. Gleich danach begann der Asphalt unter mir zu zittern wie bei einem Erdbeben“, sagte eine Zeugin.