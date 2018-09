Bergtour mit Handykarte endet mit Rettungseinsatz

Zwei Chinesen aus den USA - 35 und 24 Jahre alt - wollten die Aussichtsplattform Five Fingers am Krippenstein in Oberösterreich erleben. Nur leicht bekleidet, bei Regen und schlechter Sicht brachen die zwei Studenten am Samstagnachmittag zu der Bergtour auf. Doch leider verirrten sich die beiden hoffnungslos, denn sie verließen sich bei ihrem Ausflug bloß auf die Landkarte am Smartphone ...