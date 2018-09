Löger: „Wir steuern Richtung Österreich AG“

Während die Experten im Finanzministerium intensiv an der geplanten Steuerreform werken, zeichnen sich weitere spannende Entwicklungen ab: Finanzminister Hartwig Löger will die Bundesbeteiligungen an die kurze Leine nehmen und dort den Einfluss des Staates verstärken. Im Klartext: Der Staat ist an Firmen wie Telekom Austria, an den Casinos Austria, an der Post, OMV, Verbund, BIG etc. beteiligt - das meiste davon war in der ÖBIB zusammengefasst. Das soll sich bald grundlegend ändern. Der endgültige neue Name steht noch nicht fest, aber die Richtung ist bereits klar.