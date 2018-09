Die besten Bastelideen im Herbst

Was wäre der Herbst ohne Kürbis? Egal ob in Gerichten oder als Dekoration. Mit diesem Set ist beides möglich: Zuerst den Kürbis mit dem Löffel aushöhlen, dann entweder eine der beigelegten Schablonen auflegen oder selbst ein Gesicht zeichnen und mit dem Messern (zwei Größen) ausschneiden. Anschließend das LED-Licht in den Kürbis stellen. Voilà - fertig ist das Kürbismonster. Und weil nach so viel Bastelspaß der Magen knurrt, kann das Innere des beliebten Herbstgemüses als Suppe, Brot, Püree oder Risotto verspeist werden.