US-Open-Eklat! Referee „coacht“ lustlosen Kyrgios

Hätte Kyrgios so weitergespielt, dann wäre er wohl kaum nächster Gegner von Roger Federer in der dritten Runde am Samstag geworden. Der Weltranglisten-Zweite wurde natürlich zu dieser ungewöhnlichen Situation auch befragt: „Es ist nicht die Aufgabe des Schiedsrichters, dass er vom Sessel heruntersteigt. Aber ich verstehe, was er versucht hat, zu tun. Der Schiedsrichter entscheidet auf dem Stuhl, ob man es nun mag oder nicht, aber man geht nicht runter, und spricht so, meiner Meinung nach.“ Es gehe gar nicht so sehr um den Inhalt. „Er war dort zu lange, es war eine Unterhaltung, und das kann deine Denkweise verändern. Aber ich bin sicher, es wird nicht mehr passieren“, glaubt Federer.