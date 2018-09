„Dieser Sommer hat Skeptikern die Augen geöffnet“

„Dieser Sommer ist kein Einzelfall, aber er hat vielen die Augen geöffnet. 17 der 20 heißesten Sommer gab es seit dem Jahr 2000. Letztes Jahr gab es 586 Hitzetote, und der Schaden durch den Klimawandel beträgt in Österreich mittlerweile 8,8 Milliarden Euro pro Jahr. Und das ist erst der Anfang“, führte Johannes Wahlmüller von Global 2000 dem dicht gedrängten Publikum am Mittwochabend im Gasthof Strauß in Ansfelden den Ernst der Lage vor Augen. Beim Oberösterreich Stammtisch zum Thema Klimawandel befragten „OÖ-Krone“-Chefredakteur Harald Kalcher und ORF-OÖ-Programmchef Michael Trnka auch den ZAMG-Meteorologen Alexander Ohms zu den Fakten: „Das Klima hat sich schon immer verändert, aber in der momentanen Geschwindigkeit ist das nur durch den Einfluss des Menschen möglich.“