Erster fahrbarer Bugatti Chiron ganz aus Lego

Lena Dixen, Senior Vice President von Product and Marketing bei der Lego GmbH, zum fahrbaren Lego Technic Bugatti Chiron: „Dieses Modell in Originalgröße ist in vielerlei Hinsicht eines der ersten seiner Art.“ Etwa das erste voll funktionale, lebensgroße Lego-Technic-Auto mit Selbstantrieb und auch das erste derart komplexe, nicht geklebte Modell. „Dieses Beispiel zeigt das Lego-Technic-System auf faszinierende Weise in Aktion und das damit verbundene Potenzial für kreative Neuerfindungen“, so Dixen.