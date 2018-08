Wiesn steht bevor: 10 fesche Dirndl unter 100 Euro

Nicht jede Frau hat eine „Dauerkarte“ für die Wiesn‘ und möchte für den einen Tag nicht viel investieren. In diesem Fall ist dieses dreiteilige Dirnd-Set ideal. Je nach Größe bekommen Sie das schon ab 19,95 Euro. Was sich allerdings nicht auf die Qualität auswirkt. Im Gegenteil: 100 Prozent Baumwolle, eine feine Satinschnürung sowie aufwendige Stickerei auf Oberteil und Rock. So blebt mehr Geld für Bier, Weißwurst und Brezn‘. Wobei in diesem Outfit findet sich schnell eine Einladung.