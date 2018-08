Wiens Sanitäter mussten sich bei Test beweisen

Geprüft wird an einem Tag jeweils ein Team aus zwei Sanitätern, die sonst auch gemeinsam Dienst am Rettungswagen versehen. Das Duo bekommt vorher Bescheid, wann der nächste Rezertifizierungstermin ansteht, und muss an diesem Datum seinen Dienst in der Rettungsstation in der Kaiser-Ebersdorfer Straße antreten.