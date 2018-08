Mit der „Krone“ zur Probe von „Vier Stern Stunden“

Ein berühmter Schriftsteller in der Krise, eine ambitionierte Kulturjournalistin und ein in die Jahre gekommenes Kurhotel bilden den Rahmen für das neue Stück von Daniel Glattauer, in dem der Erfolgsautor nicht nur einen humorvoll-kritischen Blick auf den Literaturbetrieb, sondern auch auf das Älterwerden wirft. Spielen Sie mit und gewinnen Sie mit der „Krone“ 100x2 Karten für die „Krone“ Generalprobe in den Kammerspielen der Josefstadt am Dienstag, den 11.09. um 12 Uhr. Premiere feiert das Stück erst am 13.09.!