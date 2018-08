„Wir sind mit zwei blauen Augen davongekommen“

„Wir sind mit zwei blauen Augen davon gekommen“, sagte Bürgermeister Alois Hasenauer am Freitag. Wäre in den vergangenen Jahrzehnten nicht so viel Geld in den Ausbau des Hochwasserschutzes gesteckt worden, es wäre wohl alles noch viel schlimmer gekommen. Gegen 18 Uhr zog das Unwetter in das Glemmtal hinein. Bald gab es die erste Meldung einer Mure in Viehhofen. Wenig später lösten sich bei der Zwölfer Nordbahn in Hinterglemm Tausende Kubikmeter Geröll und verlegten die Straße. Eine Sturzflut bildete sich, diese bahnte sich ihren Weg durch die Straßen. Der Zivilschutzalarm wurde gegen 19 Uhr ausgelöst, um alle zu warnen, denn man befürchtete, dass die Welle bis nach Maishofen weiterschwappt.