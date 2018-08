Die Wetterexperten rechnen mit warmem Winter

Der Temperatursturz war nicht nur in den Bergen zu bemerken. Auch in tieferen Lagen war die Abkühlung deutlich spürbar. In Mallnitz bremste sich das Quecksilber in der Nacht auf Montag erst knapp vor dem Gefrierpunkt ein, und zwar bei 0,6 Grad. In St. Jakob im Defereggen (Osttirol) wurden 0,9 Grad gemessen.