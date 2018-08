Der Familienbonus Plus ist ein Absetzbetrag in Höhe von bis zu 1500 Euro pro Kind und Jahr, der direkt Ihre zu zahlende Steuer vermindert. Bei niedrigeren Einkommen bedeutet das in Zukunft sogar nicht nur weniger, sondern gar keine Einkommensteuer mehr bezahlen zu müssen. Damit ist der Familienbonus Plus die bisher größte Familienentlastung aller Zeiten.