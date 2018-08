Katzencoach Petra Ott besänftigt bissigen Kater

Marion J. und ihr Mann wohnen mit sechs Katzen- allesamt Freigänger - im wunderschönen Wien-Döbling. Vor etwa einem halben Jahr zog Tochter Flora mit ihren zwei Stubentigern „Mika“ und „Phui“ zurück ins Elternhaus, um dort in einer separaten Wohnung in Ruhe studieren zu können. Zunächst lief auch alles gut - nach drei Monaten in der Wohnung durften die beiden felligen Neuzugänge nach und nach in den Garten. Nach drei Monaten ohne Zwischenfälle stürmte Kater „Mika“ dann aber ganz plötzlich los und griff alle weiblichen Artgenossen an. Marion J. stürmte sofort los, um ihren Lieblingen zu helfen, und schnappte sich „Mika“, der dann so extrem zubiss, dass Frauchen ins Spital musste.