Mit dem Kreisverkehr-Boom ist es vorbei

Gerade bei Neubauten gibt’s oft in der Anfangsphase Probleme, vor allem mit Einheimischen, die das „Hindernis“ auf der gewohnten Strecke schlicht übersehen. Berühmt berüchtigt ist der „Kreisel“ in St. Martin im Mühlkreis, wo nach der Errichtung im Jahr 2010 in nur drei Wochen 24 Fahrzeuge crashten.