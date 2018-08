20 Jahre nach Kindermord Tatverdächtiger in Haft

Bereits vergangene Woche hatte die niederländische Polizei berichtet, in dem Fall einen Verdächtigen ermittelt zu haben und nach dem 55-jährigen Jos B. zu fahnden. Die Festnahme am Sonntagnachmittag in einer bergigen Gegend nahe Castelltercol, 50 Kilometer von Barcelona entfernt, gelang wegen des Zeugen, der den Mann in den vergangenen Tagen auf einem Foto in den Medien erkannt hat. B. war gerade am Weg zum Holzhacken gewesen, wie die spanische Polizei schilderte.