Post will alle 240.000 „EU RATS“-Marken absetzen

Die Briefmarke zum österreichischen EU-Ratsvorsitz hat wegen ihrer etwas missglückten grafischen Gestaltung - beim Wort EU-Ratspräsidentschaft wurden just nach den Großbuchstaben „EU-RATS“ ein Zeilenumbruch eingebaut und der Wortteil „Präsidentschaft“ wesentlich kleiner geschrieben, wodurch der erste Blick des Betrachters auf EU-RATS, also Englisch für „EU-Ratten“, fällt - für viel Spott in sozialen Netzwerken gesorgt. Auch unter Sammlern sorgt die Marke für viel Gesprächsstoff. Trotzdem wird die Post die Briefmarke nicht aus dem Verkehr ziehen, sondern die gesamte Auflage verkaufen.