Brüssel: Österreichs EU-Vorsitz begann mit Mozart

Alle Bundesländer am musikalischen Programm beteiligt

„Musik verbindet“, erklärte Österreichs Botschafterin in Belgien, Elisabeth Kornfeind. Alle österreichischen Bundesländer hätten zu dem musikalischen Programm beigetragen, das von Jazz über Klassik zu Romantik und Volksmusik reicht. Kornfeind schilderte, sie habe die Idee zu einer österreichischen Musikaufführung in der Brüsseler U-Bahn aufgegriffen, nachdem sie von vielen Belgiern danach gefragt worden sei.