Geheimdienst: IS-Anführer in Afghanistan getötet

Der Anführer der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat in Afghanistan ist nach Angaben des Geheimdienstes des Landes tot. Der „Emir“ des IS in Afghanistan, Abu Saad Arhabi, sei in der Nacht zum Sonntag zusammen mit zehn weiteren Kämpfern seiner Miliz in der östlichen Provinz Nangarhar bei einer gemeinsamen Operation afghanischer Streitkräfte und der US-Luftwaffe getötet worden, heißt es aus Kabul.