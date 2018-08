Fußballspieler helfen bei Turnier Halbwaisen

Zur Tragödie kam es am 27. Juni, als Florian seine Freundin Michelle heim brachte und dann bei der Fahrt nach Linz von der B 145 in Pinsdorf mit dem Pkw über eine Brücke in den Tod stürzte. Der Bericht über das tragische Schicksal der werdenden Mutter rief die Sektion Fußball vom Postsportverein Linz auf den Plan: „Wir wollen durch die Austragung eines Benefizturnieres einen Beitrag zur Linderung der finanziellen Sorgen von Michelle leisten.“