Allgemeine Dienstpflicht für Asylwerber gefordert

In Deutschland ist eine Debatte um eine allgemeine Dienstpflicht ausgebrochen. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer sagte, in ihrer Partei seien viele dafür, dass dieser Dienst ein Jahr dauern und für Männer und Frauen gelten solle. Gleichzeitig sprach sie sich dafür aus, dass auch Asylwerber in Deutschland ein Dienstjahr absolvieren sollen: „Wenn Flüchtlinge ein solches Jahr absolvieren, freiwillig oder verpflichtend, dient das ihrer Integration in Staat und Gesellschaft.“ In der Bevölkerung werde dies zudem „die Akzeptanz erhöhen, dass Flüchtlinge bei uns leben“.