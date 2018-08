Italiens Polizei jagt nach Nacktbade-Touristen

Zwei junge Männer haben in Italien für Aufsehen gesorgt, als sie sich völlig nackt in einem historischen Brunnen in Rom erfrischten. Das Benehmen der Touristen verletze „ernsthaft das nationale Gefühl“, schrieb die Polizei, die derzeit nach den beiden Nacktbadern fahndet. Auch Innenminister Matteo Salvini hat sich mittlerweile eingeschaltet.