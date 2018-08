Männerabend: Die besten Spiele für große Jungs

Hier wird der Erlebnisfaktor großgeschrieben. Der Frostbite-Engine macht’s möglich. Sie können aus drei neuen Spielvarianten (Arcade, Simulation und Kompetitiv) auswählen oder im „Play Now Live“ jede Woche spannende Partien der echten Welt nachspielen. In der neuen Version können Sie auch zum allerersten Mal frei Passen und müssen nicht zwingend auf den freie stehenden Wide Receiver werfen.



Dank einer Benutzeroberfläche in Echtzeit haben Sie Ihre Deckungszuweisung immer bestens im Blick und wissen, was in Sachen Passdeckung zu tun ist. Außerdem können Sie die KI an ihren Spielplan anpassen und so jederzeit Änderungen an Ihrer Strategie vornehmen.