Paragleiter-Pilot musste in Buche notlanden

Unfall fast am Ziel

Fast am Ziel geriet der 55-Jährige aber in Turbulenzen, der Hauptschirm klappte zu, der Notschirm verhinderte einen ungebremsten Absturz. Doch der Schirm verhedderte sich im Wald am Spitzplaneck in Grünau in einer Buche und der Pilot stand zehn Meter über Boden am letzten Ast.